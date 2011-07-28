Депутат, лишивший инвалидов $175 тысяч, пошел под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего депутата городского совета Симферополя и экс-директора симферопольского учебно-производственного предприятия Украинского общества глухих (УТОГ) Сергея РУДИЧА в присвоении 1,4 млн. грн., выделенных государством на создание рабочих мест для инвалидов.

«По результатам расследования руководителю предъявлено обвинение в присвоении средств в особо крупном размере, должностном подлоге и легализации средств, полученных преступным путем», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Расследование провели сотрудники крымского управления СБУ.

По версии следствия, глава симферопольского УТОГ присвоил почти половину денег, которые Украина выделила на создание рабочих мест для инвалидов города.

Материалы уголовного дела направлены в Киевский райсуд Симферополя для рассмотрения по существу.