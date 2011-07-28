Есть ли жизнь на Марсе? Отвечает министерство песни и пляски

Министерство песни и пляски проекта "Казантип" представило лайнап недели живой музыки на "Марсе" - части территории республики.

Live on Mars - новый подпроект республики, который состоится с 13 по 19 августа на площадке Faberge. Организатор Артем ‘R-Tem’ Харченко надеется, что он станет традиционным. "Цель - внести больше жизни в нашу электронную марсианскую пустыню, засадив ее живой молодой порослью музыкантов из разных стран и жанров", - говорят в министерстве песни и пляски.

13 августа пройдет pre-party: ARTEMIEV (MSK), 14 - открытие, играют EXIT Project (MSK), Half Dub Theory (SPB), KOOQLA (MSK), Pony Pony Run Run (FR).

15 августа ожидаются Jiu Jitsu (SAMARA), Dsh-Dsh (MSK) и Xuman (MSK), 16-го - Maneken (KIEV), Tomato Jaws (KIEV), GGF (MSK), 17-го - On-the-Go (MSK), Pompeya EIMIC (MSK), 18-го - FUJI KURETA (Turkey), Alai Oli (EKB), W.K.? (MSK), Dubstepler (MSK)

19-го состоится сlosing party - Therr Maitz (MSK), NEOH (DE), Monarchy (UK).

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".