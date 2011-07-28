Как Россия отпразднует день ВМФ в Севастополе

Проведением в акватории Севастопольской бухты генеральной репетиции парада кораблей и концертом в Доме офицеров флота начнутся в пятницу мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России.

В субботу, в канун праздника, на летней эстраде Приморского бульвара для жителей Севастополя и туристов состоится концерт творческих коллективов флота и города, а также коллективов, шефствующих над флотом регионов России.

День ВМФ РФ, как и в бывшем СССР, в российском флоте этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля, начнется торжественным подъёмом военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях и в воинских частях флота.

Парад кораблей начнется в Севастопольской бухте в 9.15, военно-спортивный праздник стартует в 10 часов.

Музей Черноморского флота по случаю праздника будет «День открытых дверей». На Минной стенке с 15 до 18 часов пройдет показ кораблей флота жителям и гостям города.

Праздничный артиллерийский салют и фейерверк над Севастопольской бухтой намечены на 22 часа. А поисково-спасательные суда флота организуют в это время так называемые фонтаны на воде. После на Приморском бульваре и площади Нахимова выступит оркестр штаба ЧФ России.