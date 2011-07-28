Сержант избил солдата за отказ принести пиво
15:18, 28 июля 2011Крым
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По фактам дедовщины завели два дела
Военная прокуратура Симферопольского гарнизона возбудила два уголовных дела по фактам избиения военнослужащих в воинской части в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Так, по данным следствия, в одном случае младший сержант избил солдата за отказ принести ему две бутылки пива.
Во втором случае младший сержант, желая продемонстрировать свое физическое и служебное превосходство, неоднократно наносил побои трем подчиненным.
Обе истории произошли в одной воинской части, номер которой прокуратура не сообщила.
Дела заведены по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Украины - "превышение военным власти или служебных полномочий".
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