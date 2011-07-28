Сержант избил солдата за отказ принести пиво

Военная прокуратура Симферопольского гарнизона возбудила два уголовных дела по фактам избиения военнослужащих в воинской части в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по данным следствия, в одном случае младший сержант избил солдата за отказ принести ему две бутылки пива.

Во втором случае младший сержант, желая продемонстрировать свое физическое и служебное превосходство, неоднократно наносил побои трем подчиненным.

Обе истории произошли в одной воинской части, номер которой прокуратура не сообщила.

Дела заведены по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Украины - "превышение военным власти или служебных полномочий".