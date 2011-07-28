Зекам гражданство теперь не дадут

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о внесении изменений в статью 9 закона ”О гражданстве Украины”, сообщила пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла этот закон 5 июля. Им внесены изменения в закон о гражданстве, которые устанавливают, что украинское гражданство не может получить человек, осужденный в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости), с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства.