Севастопольский "инфекционный" лагерь закрыли до конца сезона

Детский оздоровительный лагерь "Альбатрос" в Севастополе, в котором произошло массовое отравление детей, будет закрыт до конца оздоровительного сезона, а руководство лагеря вернет пострадавшим полную стоимость путевок, заявил на пресс-конференции в четверг главный государственный санитарный врач Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО, передает РИА "Новости".

Более 80 детей из РФ были госпитализированы 12 июля с признаками пищевого отравления. Большинство пострадавших приехали в Крым из Москвы. В больницу попали также шестеро воспитателей оздоровительного лагеря. 14 июля все пострадавшие были выписаны из больницы. Причиной массового пищевого отравления стал стафилококк, выявленный у сотрудников пищеблока и на технологическом оборудовании учреждения

"Постановлением главного государственного санитарного врача функционирование этого учреждения было приостановлено, нарушителями занимается прокуратура, возбуждено уголовное дело. Учреждение не работает, и не будет работать до конца текущего оздоровительного сезона", - заявил ПОНОМАРЕНКО.

Он также добавил, что руководящие лица лагеря оштрафованы на 425 грн. - максимальную сумму штрафа, предусмотренную в таких случаях.

Кроме того, по словам ПОНОМАРЕНКО, будет возмещена полная стоимость путевок пострадавших в лагере.

"Полная стоимость должна быть возмещена в каждом конкретном случае. Сопротивления в этой части не было. Они (руководство лагеря) согласились сразу, что будет все возмещено", - отметил он.

Главный государственный санврач страны уточнил, что причиной подобных случаев является безответственное отношение руководителей к исполнению своих обязанностей.