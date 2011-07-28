Подростки стали меньше читать

Социологи констатируют значительное уменьшение количества книг, которые читают подростки.

Директор Института социологии образования Российской академии образования, академик РАО Владимир СОБКИН в интервью Институту Горшенина сообщил, что проводит исследования по динамике детского чтения на протяжении 35 лет.

«Если подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9. Это другой читательский опыт. Сегодняшний подросток - это другой читатель, с другим набором ценностных ориентаций. То, что он читает, в основном - это школьная программа. За рамками школьной программы мало что читают», - отметил СОБКИН.

«То, что не формируется мотивация к чтению, - это беда», - добавил он.