Подростки стали меньше читать
13:40, 28 июля 2011Крым
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Социологи привели динамику за 35 лет
Социологи констатируют значительное уменьшение количества книг, которые читают подростки.
Директор Института социологии образования Российской академии образования, академик РАО Владимир СОБКИН в интервью Институту Горшенина сообщил, что проводит исследования по динамике детского чтения на протяжении 35 лет.
«Если подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9. Это другой читательский опыт. Сегодняшний подросток - это другой читатель, с другим набором ценностных ориентаций. То, что он читает, в основном - это школьная программа. За рамками школьной программы мало что читают», - отметил СОБКИН.
«То, что не формируется мотивация к чтению, - это беда», - добавил он.
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