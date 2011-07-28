Прокуратура отомстит за смерть упавшего в яму крымчанина

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения техники безопасности - в Симферополе умер мужчина, упавший в вырытую под электрическую опору яму, которую работники фирмы не оградили и не осветили, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"В нарушение установленных правил фирма, осуществлявшая работы, не произвела освещение и ограждение места их проведения. В вырытый "колодец" упал человек, который в результате полученных травм скончался (на днях)", - говорится в пресс-релизе.

По данным источника агентства в правоохранительных органах Симферополя, работы вело общество с ограниченной ответственностью "Крымкомплекс".

Статью, по которой возбуждено дело, прокуратура Крыма пока не уточняет. "Прокуратура района возбудила дело по одной статье, а мы видим в произошедшем признаки уголовно наказуемого деяния, поэтому статья может поменяться", - сообщил УНИАН представитель надзорного ведомства.

56-летний житель Симферополя упал в яму на тротуаре вечером 13 июля, возвращаясь с работы домой. Он переходил дорогу в районе Ялтинской трассы и был ослеплен встречными машинами.

Мужчина самостоятельно не смог выбраться из конусообразной бетонной западни, а на крики о помощи никто не отзывался. Лишь утром 14 июля прохожие случайно увидели в яме человека и вызвали спасателей. Те разобрали бетонную стену и вытащили пострадавшего из «ловушки». Симферополец, который просидел в яме 16 часов, попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщала в середине июля пресс-служба крымского управления МЧС.

Фото пресс-службы МЧС Крыма