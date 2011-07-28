Начальника одесского порта из-под капельниц увезли в изолятор в Крыму

Начальник одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК, который в среду был задержан в госпитале в Одессе по подозрению в злоупотреблении служебным положением, помещен в изолятор временного содержания в Симферополе.

"Взяли из-под капельницы, посадили в микроавтобус и увезли с повышенным артериальным давлением и аритмией сердца", - заявила УНИАН пресс-секретарь порта Елена ГИРЯЕВА.

Прокуратура Крыма на днях возбудила против него еще одно уголовное дело, нанесенный государственным интересам ущерб оценивается в 700 тысяч гривен, сообщил УНИАН по телефону представитель надзорного ведомства.

"Руководитель порта проходит по делу как обвиняемый. Госинтересам причинен ущерб почти на 700 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства.

Дело заведено по части 2 статьи 364 - "злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям".

Первый раз следователи прокуратуры Крыма задержали ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тысяч гривен в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы "Одесса" и доставили в симферопольский изолятор.

Уголовное дело завела одесская прокуратура, а генеральная прокуратура Украины поручила расследование крымскому надзорному ведомству. Прокуратура Крыма переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Суд в Симферополе 25 июля отпустил ПАВЛЮКА из-под стражи под залог в 180 тысяч гривен, после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе. Врачи предполагают, что у него инсульт, сообщила Елена ГИРЯЕВА.