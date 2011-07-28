Летевший в Израиль самолет вынужденно сел в Крыму и опечатан
11:00, 28 июля 2011Крым
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За пассажирами послали другой "Боинг"
Самолет "Боинг-737" с 80 пассажирами и 5 членами экипажа, который направлялся из Донецка в израильский Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за отказа генератора, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
"Боинг" приземлился на основной полосе аэропорта в четверг днем. "Он опечатан до выяснения обстоятельств", - сообщили спасатели.
Из Москвы (Россия), спустя пять с половиной часов, прибыл в Крым самолет той же марки, который забрал пассажиров сломавшегося "Боинга" и доставил в Тель-Авив.
МЧС не указало в пресс-релизе, какая авиакомпания осуществляла рейс.
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