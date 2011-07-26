Морякам-черноморцам вернули похищенные с карточек деньги

Российским военнослужащим и вольнонаемным гражданам Украины, работающим на Черноморском флоте РФ, вернули похищенные у них в ночь с 16 на 17 июля мошенническим путем деньги с зарплатных карт ВТБ Банка, заявил директор отделения «Севастопольская региональная дирекция ВТБ» Геннадий КАКОВКИН.

По данным СМИ, деньги с личных счетов удалось снять при помощи специальных считывающих устройств.

Пострадали около 130 владельцев пластиковых карт, сообщил КАКОВКИН.

«Банк уже принял решение, карточки все перевыпущены, и в дальнейшем будут перевыпущены все пластиковые карточки, чтобы обезопасить их от таких действий... Была предпринята блокировка нескольких тысяч карточек. Это сделано для того, чтобы те карточки, которые, скажем так, попали в зону риска, человек ничего там не потерял, и денежные средства он может снимать через кассу банка... Правлением банка принято решение - все деньги, со всеми комиссиями, людям уже возвращены на карточки. На всех банкоматах установлена защитная аппаратура, которая, может быть, не на 100 процентов, но обезопасит довольно сильно», - сказал банкир севастопольской телерадиокомпании.