Янукович не добрался до Севастополя
На день ВМФ РФ его там тоже не будет
|У Януковича, помимо Севастополя, масса других проблем
«У президента много разных забот: у него не один Севастополь. У него - масса других вопросов. Могу сказать откровенно, что Виктор Федорович лично мне позвонил и сказал: "Обязательно визит будет, только в другое время"», - сообщил ЯЦУБА.
На вопрос журналистов, приедет ли ЯНУКОВИЧ в Севастополь 31 июля на празднование Дня российского флота, ЯЦУБА ответил отрицательно.
Первый зампредседателя Севастопольской администрации Сергей САВЕНКОВ в начале прошлой недели заявил, что президентов России и Украины ждут в Севастополе на день ВМФ РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
Пресс-секретарь Дмитрия МЕДВЕДЕВА Наталья ТИМАКОВА позже сообщила, что Россия и Украина пока не определились, когда встретятся главы двух стран.