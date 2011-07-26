Янукович не добрался до Севастополя

Рабочая поездка президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Севастополь, планировавшаяся на вторник, перенесена, сообщил журналистам председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА.

«У президента много разных забот: у него не один Севастополь. У него - масса других вопросов. Могу сказать откровенно, что Виктор Федорович лично мне позвонил и сказал: "Обязательно визит будет, только в другое время"», - сообщил ЯЦУБА.

На вопрос журналистов, приедет ли ЯНУКОВИЧ в Севастополь 31 июля на празднование Дня российского флота, ЯЦУБА ответил отрицательно.

Первый зампредседателя Севастопольской администрации Сергей САВЕНКОВ в начале прошлой недели заявил, что президентов России и Украины ждут в Севастополе на день ВМФ РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

Пресс-секретарь Дмитрия МЕДВЕДЕВА Наталья ТИМАКОВА позже сообщила, что Россия и Украина пока не определились, когда встретятся главы двух стран.