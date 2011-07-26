Ленина облили краской в Крыму

Памятник борцам за советскую власть, павшим в 1919-1920 годах, атаковали вандалы в Севастополе. Инцидент произошел в понедельник в сквере кладбища Коммунаров, которое находится в центре города (фото смотрите здесь).

Неизвестные расписали памятник нецензурными словами. В том числе, досталось вождю мирового пролетариата. Вокруг валялись презервативы и бутылки.

Памятник открыт в 1937 году. Массивный семиметровый пилон из балаклавского розового мраморообразного известняка установлен на трехступенчатом пъедестале. На лицевой стороне - мраморная доска с именами 49 подпольщиков, которые погибли в Крыму. На пилони - надпись-посвящение и барельефы на темы революции и гражданской войны.