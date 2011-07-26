Крым купит у Порошенко еще 56 троллейбусов

«Автосборочный завод №1» компании «Богдан Моторс» и Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма заключили договор о поставке 56 троллейбусов на полуостров.

«Около половины из приобретенных троллейбусов выйдут на крымские трассы до 26 октября, остальные вагоны поступят в Крым до конца года», - говорится в пресс-релизе Совета министров Крыма.

Согласно информации о госзакупках, за право поставить троллейбусы в Крым боролись два предприятия: киевский «Богдан Лизинг» и луцкий «Автосборочный завод №1». Торги прошли в первой декаде июля. Сумма контракта - 149,5 млн. грн. Договор с победителем подписан 25 июля.

В 2010 году Крым купил 61 троллейбус на 142 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета Украины. Торги тогда выиграл тот же завод с Волыни. Компания поставила машины в республику к марту 2011.

Предприятию «Крымтроллейбус» более полувека. Оно перевозит пассажиров по Симферополю и по дороге Симферополь-Алушта-Ялта.