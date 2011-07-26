Крымский суд отпустил начальника одесского морпорта за денежку

Центральный районный суд Симферополя отпустил из-под стражи подозреваемого в злоупотреблении служебным положением начальника государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Николая ПАВЛЮКА под залог в 180 тысяч гривен, сообщил УНИАН во вторник представитель крымской прокуратуры.

По информации источника, такое решение суд принял в понедельник, 25 июля.

ПАВЛЮКА задержали 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тысяч гривен в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса». Дело против главы одесского морпорта заведено по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.