Файнгольд посидит в СИЗО до пятницы

Центральный районный суд Симферополя продлил до 29 июля срок задержания под стражей подозреваемого в мошенничестве крымского бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Крыма.

«Срок задержания под стражей продлен до пятницы», - сказал он.

Такое решение суд вынес в понедельник, 25 июня.

Последнее уголовное дело возбудили против бизнесмена по подозрению в получении путем обмана 150 тысяч гривен с предпринимателя. Ранее на ФАЙНГОЛЬДА завели несколько дел о мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получил от предпринимателей более миллиона гривен.

Бизнесмен находится под следствием с середины мая. Сначала Центральный райсуд избрал экс-депутату Симферопольского горсовета меру пресечения в виде десяти суток содержания под стражей, но из-за якобы перенесенного инсульта он все это время находился в больнице под охраной милиции. Тот же суд в начале июня отпустили ФАЙНГОЛЬДА под залог в 600 тысяч гривен.

В середине июля после возбуждения очередного дела бизнесмен по решению суда был взят под стражу до 22 июля. В прошлую пятницу райсуд отпустил ФАЙНГОЛЬДА под подписку о невыезде, а сотрудники прокуратуры сразу же задержали, пояснив это открытием еще одного дела о мошенничестве.

Кроме того, после прокурорской проверки семи работникам больницы, где лежал ФАЙНГОЛЬД, объявили выговор: по данным следствия, диагноз бизнесмена был преувеличен.