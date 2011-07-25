Легковушка убила пешехода, ранила еще одного и скрылась с места ДТП
11:00, 25 июля 2011Крым
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ГАИ просит помочь найти ВАЗ
В Крыму пешеход погиб и еще один получил травмы из-за наезда легкового автомобиля, который покинул место аварии и объявлен в розыск, сообщила в понедельник пресс-служба ГАИ Крыма.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Симферопольском районе 23 июля, около 00.30.
На двух пешеходов, предположительно, наехала машина марки ВАЗ.
Один человек скончался в больнице, второй находится реанимации.
Госавтоинспекция просит сообщить в ГАИ Симферопольского района информацию об аварии или о разыскиваемом автомобиле.
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