Более трети украинцев считают Сталина великим вождем - опрос

36% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают Иосифа Сталина великим вождем, 34% не согласны с таким мнением, свидетельствуют результаты исследования, проведенного 10-20 июня

Несогласие с тем, что Сталин был великим вождем, преобладает среди людей со средним образованием (31% несогласных против 24% согласных), со средним специальным образованием (35% против 25%) и среди людей с высшим образованием (40% несогласных против 33% согласных).

Склонность считать Сталина великим вождем преобладает среди людей с неполной средней и ниже образованием (43% согласных против 25% несогласных).

Несогласие с тем, что Сталин был великим вождем, преобладает среди людей в возрасте 30-44 года (41% несогласных против 28% согласных).

Среди молодежи в возрасте 18-29 лет и людей в возрасте 45-59 лет практически одинаковые доли тех, кто считает Сталина великим вождем, и тех, кто с этим не согласен (31% против 33% и 36% против 38% соответственно). Разница в 2% в обоих случаях является статистически незначимой.

Склонность считать Сталина великим вождем преобладает среди людей пенсионного возраста (47% согласных против 24% несогласных).

Несогласие с тем, что Сталин был великим вождем, преобладает в западном регионе (52% несогласных против 28% согласных). В центральном регионе практически одинаковые доли тех, кто считает Сталина великим вождем, и тех, кто с этим не согласен (33% согласных против 30% несогласных; разница статистически незначимая). Склонность считать Сталина великим вождем преобладает в южном и восточном регионах (41% против 27% и 43% против 29% соответственно).

Методом интервью были опрошены 2040 респондентов, которые живут во всех областях Украины, Крыма и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения страны в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.