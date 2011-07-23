Отдыхающая сломала ноги из-за обвала грунта в Крыму

Отдыхающая из Волынской области сломала ноги из-за оползня в курортном поселке Николаевка в Крыму, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям 22 июля. «Между кооперативами "Дельфин" и "Якорь" произошел оползень объемом три кубических метра», - говорится в пресс-релизе.

Пострадавшая 31-летняя женщина доставлена в больницу в Симферополе.

Выясняются обстоятельства инцидента.

В августе прошлого года мужчина и женщина из российского города Брянск погибли из-за обвала грунта на пляже в Николаевке.