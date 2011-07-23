Севастополь проведет "народный кастинг" троллейбусов

В Севастополь 25 июля прибудут три новых троллейбуса - машины производства Львовского автозавода, корпорации «Богдан», а также предприятия «Южмаш», а на следующий день их выставят на площади Нахимова для определения лучшего, сообщил председатель Севастопольской администрации Владимир ЯЦУБА.

«Троллейбусы будут выставлены на обозрение, рядом будут находиться специалисты предприятий-производителей - они проведут презентацию машин, расскажут об их преимуществах, особенностях, а севастопольцы будут высказывать свое мнение. Мы даже проведем "народное голосование", например, троллейбусными билетиками. Словом, будем выбирать лучший троллейбус всем городом. Средства на закупку машин есть - 20 миллионов гривен», - сказал ЯЦУБА.

Чиновник уверен, что обновление троллейбусного парка города начнется в этом году. «Задача - полностью обновить парк предприятия “Севэлектроавтотранс”. Напоминаю, троллейбус для нас - общественный транспорт номер один», - сказал ЯЦУБА.