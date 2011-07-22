В замке "Ласточкино гнездо" создают музей

Выставка «Волшебный мир Архипа Куинджи», на которой представлена знаменитая картина художника «Лунная ночь на Днепре», открылась вечером в пятницу во дворце-замке «Ласточкино гнездо» на южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба крымкого правительства.

Первый вице-премьер Крыма Павел БУРЛАКОВ отметил, что в «Ласточкином гнезде» теперь будут проводиться художественные выставки и творческие вечера, поскольку дворец-замок в этом году стал объектом культурно-туристической сферы.

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК считает, что создание музея на базе «Ласточкиного гнездо» будет стимулом культурного возрождения Крыма, а также позволит привлечь больше туристов. «Этот дворец стоит того, чтобы его показывать крымчанам и гостям полуострова», - сказал КУЛИНЯК, который приехал на открытие выставки Куинджи.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале как дача нефтепромышленника барона Штейнгеля.

Здание дворца в 2002-ом было передано в аренду компании «Ялта-Верона». В замке находился ресторан.

Парламент Крыма в феврале 2011 года одобрил передачу «Ласточкиного гнезда» из коммунальной собственности Ялты в состав имущества автономии. Совмин решил создать там выставочный центр.