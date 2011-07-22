ООН решила продолжить финансирование проектов в Крыму

Соглашение о сотрудничестве и меморандум взаимопонимании между Верховным Советом автономии, Советом министров Крыма и Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН) подписали представители этих структур сегодня в Симферополе, сообщила пресс-служба парламента Крыма.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду, фаза-II», финансируемого программой Европейского союза в Украине и ПРООН.

Проект дает возможность общинам полуострова решить ряд проблемных вопросов в сфере энергосбережения, экологии, здравоохранения, водоснабжения, автотранспортных перевозок, и др.

Документы подписали крымский спикер Владимир Константинов, первый вице-премьер автономии Павел Бурлаков, постоянный представитель ПРООН и постоянный координатор системы ООН в Украине Оливье Адам.

Первый меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ПРООН, парламентом и правительством Крыма подписан в 2008 году.

В рамках первой фазы проекта в 8 районах автономии реализовали 45 микро-проектов громад на общую сумму 7,8 млн. грн. 38 сельских и поселковых громад отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты, детсады, школы, системы водоснабжения, приобрели школьный автотранспорт.

ПРООН работает в Крыму с 1995 года. За этот период суммарный вклад международных партнеров и Программы развития ООН в реализуемые в Автономной республике Крым проекты составил 32 млн. долларов.