Начальника одесского морпорта кинули в СИЗО в Крыму

Сотрудники следственного отдела прокуратуры Крыма задержали в пятницу в Киеве начальника государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Николая ПАВЛЮКА по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщил УНИАН представитель прокуратуры.

«Он задержан в Киеве и уже доставлен в изолятор в Крыму. Дело по факту возбудила в июне одесская прокуратура, по решению генпрокуратуры оно было передано для расследования в Крым, недавно мы возбудили дело в отношении лица - начальника порта - по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса», - сказал источник.

Согласно с пресс-релизом прокуратуры Крыма, руководитель морпорта обвиняется в незаконной трате более 170 тысяч гривен в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса».