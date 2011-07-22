Против экс-главы Фонда имущества Крыма завели дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении бывшего начальника Фонда имущества автономии и двух начальников отдела этого ведомства по подозрению в злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий при передаче в аренду по заниженной ставке целостного имущественного комплекса бывшего совхоза-завода "Коктебель", сообщил заместитель прокурора республики Геннадий ДЕМЬЯНЕНКО на брифинге в пятницу, не уточнив фамилий.

По его данным, комплекс был передан в аренду в прошлом году.

"Ущерб за применение неправильного коэффициента для отчисления арендной ставки составил, по расчетам специалистов, 9 миллионов гривен. Насколько мне известно, некоторых работников Фонда имущества даже сегодня уже задержали", - сказал ДЕМЬЯНЕНКО.

На вопрос УНИАН, задержан ли экс-глава фонда, представитель прокуратуры ответил: "Бывший руководитель отсутствует... Дело сегодня только возбудили, до розыска не дошло, но то, что его нет в наличии - по месту жительства и в Симферополе - это я вам подтвердить могу".

Речь идет о Юрие ШИМИНЕ, который руководил Фондом имущества Крыма около восьми лет.