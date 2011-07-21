Замглавы крымской СЭС повязали за халатность ценою в $2 миллиона

Заместитель главного государственного санитарного врача Крыма задержана в четверг по подозрению в служебной халатности, в результате которой в Черное море в районе Феодосии на протяжении девяти месяцев 2010 года лились неочищенные стоки, это причинило значительный вред окружающей природной среде, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

По версии следствия, из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей замглавы СЭС разрешение на сброс сточных вод в море получило предприятие, сбрасывавшее загрязняющие вещества сверх нормы.

"В море попали тонны неочищенных стоков. Ущерб от загрязнения оценивается в 14,8 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос об избрании чиновнице меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фамилия подозреваемой не разглашается.

По данным агентства, речь идет о Екатерине С.

Прокуратура в середине мая завела против нее дело по статье "служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям".

Ранее было возбуждено уголовное дело против должностных лиц предприятия, запачкавшего стоками море возле Феодосии.