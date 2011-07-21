В крымских лесах установили наивысший класс пожароопасности

Пятый, самый высокий, класс пожарной опасности объявлен в лесах Крыма из-за жары, сообщил УНИАН пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Сергей ГВОЗДЕЦКИЙ.

«В некоторых районах Крыма, где поближе водоемы, например, в Большом каньоне и на побережье Феодосии, пока четвертый класс пожарной опасности», - добавил ГВОЗДЕЦКИЙ.

Температура воздуха на полуострове местами достигает +38°, поэтому высок риск возникновения лесных пожаров.

В лесах запрещается разводить костры, бросать окурки, оставлять бутылки и осколки стекла на залитых солнцем полянах.

По прогнозам, высокие температуры сохранятся до начала августа.