КаZантип сочинил "что-то типа гимна"

Правительство "КаZантипа" сочинило национальный гимн своей республики.

В этом году проект объявил конкурс гимнов. Согласно Конституции республики Z, гимном может стать любое произведение, которое вызывает мурашки у президента Никиты I и Кабмина. Прослушав 3 500 треков, организаторы "КаZантипа" нашли лишь несколько "по-настоящему талантливых произведений, а в основном кучу муры и никаких единогласных мурашек".

Пока правительство Республики Z думало что делать, его "обвиняли в коррумпированности, угрожали, предлагали взятки и продолжали слать муру вне конкурса". "В итоге мы не придумали ничего лучше, как собрать правительственный гаражный бэнд и самим написать что-то вроде гимна, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что мы только критикуем, продвигаем проплаченного кандидата или сами не знаем чего хотим", - говорится в пресс-релизе.

Написать это "что-то" заняло дня три, снять клип - еще четыре.

"Утешительный приз для участников конкурса, попавших в шорт-лист: мы были бы рады использовать ваши произведения в качестве саундтрека к полнометражному документальному фильму, который мы готовим к двадцатилетию проекта. Конечно, при условии, что трек останется неизданным. Если вы согласны, дайте нам знать", - заявили организаторы.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".