Инвентаризация недвижимости ЧФ России в Крыму начнется до сентября

Фонд государственного имущества намерен в конце июля - начале августа начать инвентаризацию недвижимого имущества и земель в Украине, находящихся в пользовании Черноморским флотом России, сообщил журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

РЯБЧЕНКО отметил, что на заседании Кабинета министров в среду были внесены изменения в порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, которым пользуется ЧФ, что позволит приступить к инвентаризации до сентября.

"Начнем (инвентаризацию) либо в июле, либо в начале августа", - сказал он.

РЯБЧЕНКО сообщил также, что окончательная договоренность о подходах при проведении инвентаризации была достигнута на одном из последних заседаний украинско-российской межправительственной комиссии.

"Основные моменты были подписаны на межправкомиссии", - сказал он.