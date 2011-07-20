Россия купит 12 истребителей для авиации Черноморского флота

Вооруженные силы России приобретают 40 истребителей Су-30СМ, 12 из которых пополнят авиацию Черноморского флота в Крыму.

Иркутский авиазавод (входит в корпорацию «Иркут», которая входит в государственную компанию ОАК) начал работу по выполнению контракта с Минобороны на 40 истребителей Су-30СМ, заявил в понедельник гендиректор завода Александр Вепрев.

Контракт с Минобороны на поставку этих машин будет заключен в 2012 году, сообщил президент «Иркута» Алексей Федоров.

По словам Вепрева, 28 истребителей этого типа получат ВВС России, а еще 12 машин — авиация ВМФ России.

Су-30СМ является модификацией истребителя Су-30МКИ — истребителя, заказанного ВВС Индии. Российский вариант Су-30МКИ будет иметь ряд систем западного производства, но при этом его адаптируют к применению российского вооружения, говорит Федоров. По словам источника, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», один самолет такого типа стоит до $50 млн, т. е. весь контракт оценивается примерно в $2 млрд.

12 истребителей Су-30СМ для флота поступят на вооружение авиации российского Черноморского флота (ЧФ), считает источник, близкий к Минобороны России. По словам редактора журнала Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, это наиболее вероятно — всю тактическую авиацию флота недавно передали в ходе армейской реформы в подчинение ВВС и единственная часть морских тактических самолетов осталась в ЧФ, поскольку российско-украинским соглашением о базировании ЧФ в Крыму в 1997 г. предусмотрено, что авиация ЧФ подчиняется флоту. Обновление тактической авиации ЧФ, укомплектованной старыми тактическими бомбардировщиками Су-24, давно назрело, их замена на Су-30 лежит в том же русле, что и начатое недавно ускоренное строительство новых кораблей и подлодок для ЧФ, отмечает эксперт.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, постройка эскадрильи Су-30 для авиации ЧФ с базированием их в Крыму, особенно если их вооружат сверхзвуковыми ракетами «Брамос», позволит надежно защитить интересы России в Черном море, а также защитить интересы дружественной Украины, что особенно актуально в связи с недавними пронацистскими высказываниями президента Румынии Трояна Бесэску. Тот заявил, что, будь он лидером Румынии в 1941 г., тоже послал бы румынские войска вместе с гитлеровским вермахтом для присоединения к Румынии Бессарабии (часть которой сейчас является частью Украины).

"Ведомости"