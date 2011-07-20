Арсенал времен войны нашли в Севастополе

В Севастополе сотрудники милиции, СБУ и МЧС изъяли 1050 боеприпасов из обнаруженного арсенала времен Великой Отечественной войны, сообщил отдел связей с общественностью севастопольского управления МВД.

По информации милиции, в СБУ обратился председатель общества «Патриот» Анатолий КРОМИН с информацией о том, что в лесу возле села Первомайка на Федюхиных высотах, в бывшем блиндажном городке, обнаружен склад боеприпасов. В годы войны в этом месте проходила линия обороны, а перед штурмом Сапун-горы были сосредоточены силы и средства Красной армии.

По информации начальника Балаклавского райотдела милиции Дениса ЛАКТИОНОВА, состояние большей части боеприпасов было идеальным, несмотря на то, что пролежали они в земле более 60 лет. На некоторых минах, снарядах и гранатах сохранилась даже заводская краска, ржавчиной поражено 30-40% боеприпасов.

МЧСники уничтожили боеприпасы на полигоне возле села Хмельницкое.