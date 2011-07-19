Украина и РФ договариваются о безопасном судоходстве в проливе

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Российской Федерации согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о мероприятиях по обеспечению безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, документ, в частности, предусматривает взаимное признание государствами национальных свидетельств, которые подтверждают соответствие судов национальным требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды от загрязнения для районов плавания в Азове и проливе.

"Кроме того, проектом предусмотрено осуществление сторонами общего мониторинга судоходства в Азовском море и Керченском проливе путем бесплатного обмена данными с использованием данных автоматических идентификационных систем (АИС). Для организации такого обмена Украина и Россия создадут рабочую группу экспертов, основным заданием которой будет подготовка организационно-технических и эксплуатационных предложений по обмену данными АИС и передаче их соответствующим органам договорных сторон", - сообщило Мининфраструктуры.

Проект документа будет представлен на рассмотрение ближайшего заседания подкомиссии по вопросам транспорта комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.