Крым готовит праздник урожая

Праздник урожая планируется провести в районе Красных пещер в Крыму шестого августа с участием пятнадцати тысяч человек - представителей всех районов республики. Гостям предложат продукцию крымских аграриев, культурно-развлекательную программу, также состоится демонстрация сельскохозяйственной техники, сообщила во вторник пресс-служба Совета министров Крыма.

«Хлеборобы Крыма в этом году готовы собрать около двух миллионов тонн зерновых. Достойным подарком должен стать праздник урожая», - считают в крымском правительстве.

В Совмине надеются, что такое мероприятие станет в Крыму традиционным.

Ранее правительство Крыма сообщало, что регион планирует подвести итоги уборки к 5-6 августа.

Крым первым в Украине намолотил в этом году 1 млн. тонн зерна. По состоянию на 11 июля, в автономии убрали урожай с 336,6 тыс. га (58,7% от прогноза) ранних зерновых и масличных культур.

Аграрии Крыма в 2010 году собрали 1,3 млн. тонн зерна при средней урожайности 20,5 ц/га.