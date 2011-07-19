Украинский пенсионер получает в среднем $150

Средний размер пенсии в Украине на 1 июля 2011 года составил 1 205,37 грн., что на 9,2% больше по сравнению с аналогичными данными на 1 июля 2010 года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По информации ведомства, постепенно развивается и система негосударственного пенсионного обеспечения, ее участниками стали 557,6 тыс. человек, а общий объем активов, сформированных пенсионными фондами, составляет 1,221 млрд. грн.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, на 1 января 2011 года средний размер пенсии в Украине составлял 1 152 грн.

В то же время, по данным Госслужбы статистики, средний размер пенсии в стране в этом году составляет 1 122 грн.