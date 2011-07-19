Строители "наварили" два миллиона гривен на кладбище в Евпатории

Налоговая возбудила уголовное дело по факту присвоения более двух миллионов гривен директором частной строительной организации при строительстве кладбища в Евпатории, сообщила пресс-служба управления налоговой милиции Крыму, не уточнив название структуры и фамилию ее руководителя.

«Директор строительной фирмы составил договор подряда с Евпаторийским горсоветом на строительство гражданского кладбища на сумму свыше 8 миллионов гривен. Желая незаконно завладеть госсредствами, при составлении актов он завысил объемы выполненных работ на сумму более чем в 2 миллиона гривен и присвоил их», - говорится в пресс-релизе.

Дело открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах).

Проводится расследование.