Горсовет Севастополя не отдал костел католикам

Городской совет Севастополя не поддержал идею безвозмездной передачи римо-католикам храма священномученика Климента Римского, построенного сто лет назад и отобранного у прихожан в тридцатые годы прошлого века.

Католики Севастополя во вторник пикетировали горсовет. Они держали плакат: «Християне, верните храм християнам».

Предложение о возвращении римо-католикам здания по улице Шмидта, где до войны размещался храм, а в послевоенные годы - кинотеатр «Дружба», озвучил на сессии депутат горсовета Василий ЗЕЛЕНЧУК. За передачу храма религиозной общине проголосовали лишь три депутата. 16 депутатов - «против», остальные - «воздержались» и «не голосовали».

Во время прений выступили два депутата. По их мнению, было бы неправильным безвозмездно передавать здание в коммунальную собственность. Они заявили также, что представители других конфессии по-другому решали подобную проблему, в частности, просили у горсовета земельные участки и затем строили храмы.

Председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ ранее заявил, что судьбу здания по улице Шмидта необходимо решать на городском референдуме.