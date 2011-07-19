Процедуру распоряжения имуществом машзавода продлили

Хозяйственный суд Крыма продлил процедуру распоряжения имуществом по делу о банкротстве ОАО ”Джанкойский машиностроительный завод” (госпакет акций - 99,993%), сообщила во вторник пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Такое определение суд вынес 14 июля.

Производство по делу о банкротстве общества Хозсуд возбудил в мая 2009 года по заявлению управления Пенсионного фонда Украины в Джанкое. Сумма заявленных требований составляет 3 млн. 974 тыс. грн.

Согласно действующему законодательству, Фонд госимущества обратился в суд с ходатайством, а затем был привлечен к участию в данном деле. Кроме того, на основании обращения Фонда к участию в деле также была вовлечена прокуратура Крыма.

Определением Хозсуда Крыма от 12 февраля 2010 года была введена процедура распоряжения имуществом должника. Реестр требований кредиторов машзавода на сумму 11 млн. 936 тыс. грн. был утвержден постановлением суда от 21 октября 2010-го.

ОАО ”Джанкойский машиностроительный завод” (Джанкой, Крым) производит тракторные прицепы, а также специализированные прицепы для транспортировки жаток комбайнов ”Дон-1500”, ”Нива”, ”Джон Дир”, ”Масей Фергюсон”.

99,993% акций завода принадлежит государству и находится в управлении ФГИУ.