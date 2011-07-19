Уроженка Крыма стала "Мисс август" в Playboy
16:33, 19 июля 2011Крым
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Девушка живет в США
Американский журнал Playboy объявил уроженку Крыма, студентку Ирину Иванову своей «Мисс август», пишут интернет-СМИ.
«Если честно, я должна гордиться тем, что Playboy выбрал меня, больше, чем любыми моими академическими достижениями. Потому что хороших школ полно, а Playboy - один... Я люблю мое тело, и моя философия состоит в том, что если у тебя хорошее тело, то почему бы не показать его?» - говорит 24-летняя Ирина.
Ирина родилась в Феодосии, в 16 лет уехала с родителями в США.
Сейчас девушка учится в одном из американских университетов и работает переводчиком.
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