Медведева ждут в Крыму на день День флота России

Президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА ждут в Севастополе на день Военно-морского флота РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, сообщил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ на сессии горсовета во вторник.

«Дружба и взаимоотношения стран укрепляются и развиваются, и, по нашей информации, этот визит должен состояться», - сказал чиновник.

В последний раз президенты двух государств вместе отмечали День ВМФ десять лет назад, тогда Россией руководил Владимир ПУТИН, а Украиной - Леонид КУЧМА.