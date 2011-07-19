Дело Гриценко дошло до суда

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело против бывшего председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, который обвиняется в превышении власти и злоупотреблении ею на посту руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы), что нанесло около 25 миллионов гривен ущерба, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

«Так, чиновник обвиняется в совершении действий по противоправному прекращению военному совхозу "Азовский" права пользования земельным участком площадью 4,8 тыс. га, чем причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн грн.; в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию, что повлекло неуплату потерь лесохозяйственного производства в размере почти 370 тыс. грн; в нарушении установленного порядка выплаты материальной помощи на общую сумму 46 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Бывшему главе Ленинской РГА предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Материалы расследования направлены в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности.

Депутат крымского парламента ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов) был задержан 24 января. Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая. Апелляционный суд Крыма в мае продлил срок ареста до шести месяцев - до 21 июля.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах