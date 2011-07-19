Экс-губернатор не смог отказаться от предложения Януковича

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего председателя Севастопольской государственной администрации Валерия САРАТОВА председателем созданной в середине июля национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Глава государства требует от комиссии установить экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «Тарифы не должны зависеть от состояния дел в государстве. Люди должны знать, за что платят, платить своевременно, но при этом должно быть обеспечено соответствующее качество услуг», - сказал САРАТОВ после встречи с ЯНУКОВИЧЕМ в Крыму, сообщила пресс-служба главы государства.

1 июня ЯНУКОВИЧ уволил 57-летнего САРАТОВА с должности главы администрации Севастополя, которую тот занимал чуть больше года.

2 июня САРАТОВ заявлял о том, что отказался от предложения создать и возглавить нацкомиссию регулирования рынка коммунальных услуг.