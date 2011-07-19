Янукович призвал шефа МВД к политической равноудаленности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает сотрудников Министерства внутренних дел в своей работе всегда придерживаться принципа равноудаленности от политических сил и в любом случае не позволять втягивать себя в политику.

«Ваше дело – обеспечивать правопорядок и в любом случае не выступать на стороне той или другой политической силы», – заявил ЯНУКОВИЧ во время встречи с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ в Крыму, сообщила пресс-служба президента.

ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ждет от руководства МВД ответственного отношения к данному вопросу, тем более, что он становится актуальным в связи с приближением избирательной кампании, когда правоохранительные органы будут пытаться втягивать в политику.

«Закон – прежде всего. И это навсегда должно быть в стране», – подчеркнул ЯНУКОВИЧ.

МОГИЛЁВ доложил президенту, что на недавней коллегии Министерства внутренних дел он обратил внимание подчиненных на то, что нарушители должны отвечать перед законом, независимо от своей партийной принадлежности.

ЯНУКОВИЧ находится в Крыму в отпуске.