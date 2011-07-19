Будет ли девальвация и чем она чревата?

В последнее время в Украине ходит все больше разговоров о возможности в скором времени девальвации гривни. Однако мнения на эту тему известных политиков и экспертов, становящиеся достоянием СМИ, зачастую диаметрально противоположны. Отчего у рядовых украинцев, которых также весьма интересует данная проблема, лишь усиливается обеспокоенность. Что и понятно.

Янукович оптимистичен, но не убедителен

Мнение президента, премьер-министра и главы Нацбанка по данному вопросу можно, в принципе, и не спрашивать. Поскольку их ответы нетрудно спрогнозировать: в стране все под контролем, национальная валюта будет стабильной и тому подобное.

Например, на недавней итоговой пресс-конференции журналисты поинтересовались на этот счет у Виктора Януковича. «Что касается валюты, у нас нет никаких оснований, никаких, повторяю, оснований, считать, что у нас будет колебание курса… Потому что сейчас мы имеем золотовалютные резервы Национального банка около 37,5 млрд. долл. Но есть динамика роста, и до конца этого года, как говорят, если Бог даст нам, мы будем иметь около 40 млрд.», - предсказуемо бодро ответил он.

Впрочем, по поводу «динамики роста» золотовалютных резервов президент попал впросак. В последние два месяца золотовалютные резервы Украины, наоборот, уменьшаются: в мае – на 484 млн. долл., в июне – еще на 334 млн. долл. И если следовать логике Януковича, то раз по валютным резервам имеет место динамика не роста, а снижения, то основания для девальвации гривни есть.

Украинские же бизнесмены и простое население сегодня не верят в стабильность гривни и, соответственно, в обещания по данному поводу представителей власти.

Бизнес и население настроены на худшее

Так, среди отечественных бизнесменов в последнее время растут именно девальвационные ожидания. Об этом на минувшей неделе сообщил НБУ со ссылкой на результаты очередного опроса руководителей предприятий, проводившегося с 14 по 30 мая. «Ослабились ожидания респондентов относительно неизменности курса гривни к доллару США и евро в следующие 12 месяцев», – говорится в докладе Нацбанка. Если в первом квартале 2011 года в стабильность гривни по отношению к доллару верили 51,6% опрошенных бизнесменов, то во втором квартале таких осталось 46,7%.

Также в НБУ отмечают, что «третий квартал подряд респонденты ожидают, что курс гривни к доллару США через 12 месяцев в среднем будет составлять около 8,3 грн./долл.». Если же учесть при этом, что почти 47% бизнесменов не ожидают изменения курса гривни, то выходит, что большая их часть прогнозирует намного большую девальвацию, чем до уровня 8,3 грн./долл.

О том, что не верит в будущую стабильность гривни и население, можно судить по некоторым статистическим показателям того же Нацбанка. Во-первых, об этом свидетельствует повышенный спрос на наличную иностранную валюту, наблюдаемый с начала года. В январе 2011 года физические лица купили в банках валюты больше, чем продали, на 863,5 млн. долл., в феврале – на 1 304,7 млн. долл., в марте – на 1 103,9 млн. долл., в апреле – на 762,2 млн. долл., в мае – на 896,1 млн. долл., в июне – на 1 212,1 млн. долл. Итого за полгода – на 6 142, 5 млн. долл. Тогда как за январь-июнь 2010 года соответствующая величина составляла лишь 2 050,6 млн. долл.

Конечно, значительная часть наличной валюты, приобретаемой физическими лицами, идет на контрабандный импорт товаров. Однако наверняка повысился и спрос граждан на твердую валюту в ожидании грядущей девальвации гривни.

Во-вторых, несмотря на увеличение номинальных доходов населения, темп роста объемов депозитов физических лиц в банковской системе Украины в этом году существенно снизился по сравнению с прошлым годом: за январь-июнь 2010 года прирост депозитов увеличился на 13,7%, а за такой же период нынешнего года – только на 9,7%. Это указывает на растущее недоверие украинцев как к национальной валюте, так и к банковской системе.

Кстати, еще одной причиной, по которой соотечественники сейчас меньше своих гривень несут на хранение в банки, является уменьшение ставок по депозитам при одновременном росте инфляции. В результате чего на сегодня сложилась ситуация, при которой банковские депозиты даже не спасают деньги вкладчиков от инфляции.

Хорошо помня страхи 2008-2009 годов, когда гривня мощно девальвировала и некоторые коммерческие банки не возвращали вклады, многие украинцы размещают депозиты на короткие сроки – на полгода, на три месяца и меньше. Банки же в последние год-полтора постепенно снижали ставки по депозитам, и сейчас, например, в «Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Райффайзен Банк Аваль», да и многих других банках ставки по коротким гривневым депозитам находятся в диапазоне 8-11% годовых. Тогда как инфляция в годовом измерении достигла в Украине в мае текущего года 11,0%, а в июне – 11,9%.

Следовательно, гривневые сбережения на таких депозитах не предохраняются даже от инфляционного обесценивании, не говоря уже о какой-то прибыли. В таких условиях многие соотечественники логично предпочитают либо сразу же вкладывать свои временно избыточные деньги в какие-то товары впрок, что разогревает инфляцию и провоцирует рост импорта, либо покупать на них твердую валюту – что непосредственно подталкивает гривню к девальвации.

Эксперты пророчат девальвацию

Ну и, конечно, многие украинцы прислушиваются к мнению экспертов. К примеру, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец, экс-министр экономики Виктор Суслов и ряд других аналитиков однозначно высказываются о неизбежности девальвации гривни. В качестве основной причины этого они называют стремительно растущий разрыв между экспортом и импортом – в пользу последнего. Еще отмечается очень низкий приток иностранного капитала из-за нежелания зарубежных инвесторов вкладывать деньги в страну с тотальной коррупцией. Кроме того, девальвационное давление на гривну оказывает вышеупомянутый растущий спрос населения на свободно-конвертируемую валюту. Также большую угрозу для гривни представляет высокая вероятность наступления второй волны мирового кризиса, которая приведет к резкому ухудшению конъюнктуры на внешних рынках для украинских экспортеров и, соответственно, к значительному сокращению валютной выручки от экспорта.

Еще один эксперт – директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин – высказался на минувшей неделе за легкую девальвацию гривни. «Я сторонник того, чтобы у нас как раз присутствовала слабенькая девальвация – порядка 1,5-2 копеек в месяц, потому что это позволит поддерживать наш платежный баланс и покупательскую способность тех долларов, которые хранятся у людей «на руках», - отметил он.

Однако думается, что столь слабый уровень девальвации гривни не приведет к уменьшению отрицательного сальдо внешней торговли, а лишь немного снизит темпы его роста. Поскольку скорость инфляционного обесценивания гривни по сравнению с долларом и евро намного превосходит предложенный Юрчишиным темп девальвации, а отрицательное сальдо торговли Украины уже достигло очень больших размеров.

Кроме того, существует риск того, что первое же ослабление гривни вызовет волнение или даже панику у бизнеса и населения. А это чревато мощным обвалом национальной валюты, как в 2008 году.

Не повторить бы былые ошибки

Вряд ли кто-то из экспертов не согласится, что если бы в сентябре или октябре 2008 года Нацбанк провел мгновенную девальвацию до уровня примерно 7,5 грн./долл., а не пытался удерживать курс на рубежах 5-6 грн./долл., то расходование золотовалютных резервов было бы намного меньшим. И курс не подпрыгивал бы затем до 9-10 грн./долл. То есть, кризис протекал бы гораздо менее болезненно.

В теперешней ситуации руководству НБУ стоило бы вспомнить об этом и подумать также о варианте существенного одномоментного ослабления гривни. Например, до курса 10-12 грн./долл. Уже потом следовало бы не удерживать стабильный курс гривни, наступая в который раз на одни и те же грабли, а осуществлять плавную девальвацию - ориентируясь на динамику инфляции.

В случае одномоментной девальвации спрос на иностранную валюту сразу бы значительно упал – как у населения, так и у импортеров. Соответственно, золотовалютные резервы не только удалось бы сохранить, но уже очень скоро они бы стали наращиваться за счет улучшения торгового баланса. И стране не понадобились бы новые внешние займы для поддержки платежного баланса – например, от МВФ.

Но понятно, что особенно в первое время после такой мгновенной девальвации - если Нацбанк и правительство пойдут на это – гражданам предстоит испытать ряд неприятных моментов. Пропорционально подскочат цены в гривнях на весь импорт, включая нефтепродукты и природный газ. Также значительно ухудшатся условия обслуживания ранее взятых бизнесом и населением валютных кредитов.

Однако если продолжать упрямо удерживать стабильный курс гривни, наращивая негативное сальдо торговли и внешние долги, то ситуация в будущем, в частности, с величиной девальвации может сложиться намного хуже.

Александр Бескоровайный