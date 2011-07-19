За разбазаривание дворцовых земель чиновника оштрафовали на ... $200

Алуштинский городской суд во второй половине июня вынес приговор заместителю начальника Управления главного архитектора Ялтинского городского совета. Бывший чиновник обвиняется в том, что на протяжении 2007-2008 годов незаконно выдавал физическим лицам заключения о целевом использовании земельных участков для строительства домов в границах парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Мисхорский», а также памятника архитектуры местного значения – Юсуповского дворцово-паркового садового комплекса. К слову, Юсуповский дворец находится на балансе Государственного управления делами президента Украины и является одной из резиденций главы государства.

Бывший чиновник-архитектор успел выдать согласования на незаконное строительство гаражей и домов на указанных охранных и заповедных территориях приблизительно 20 гражданам. В результате, как подсчитали в прокуратуре, он нанес ущерб государству на сумму 3,7 млн. грн. Из этой суммы 2,6 млн. грн. составил ущерб от выдачи заключений на строительство в Юсуповском дворцово-парковом комплексе.

Сам подсудимый во время суда и следствия убеждал, что не знал, где на самом деле находились эти участки. Якобы он не выезжал на место из-за отсутствия транспорта и не сверял фактическое расположение земельных участков.

В результате такой халатности чиновника из собственности государства выбыли особо ценные земельные участки, чем причинен крупный материальный ущерб.

Однако судьи при вынесении приговора не были строги к чиновнику. Алуштинский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в органах архитектуры и градостроительства на два года, со штрафом в сумме 1700 гривен.

При этом на основании ст. 75 УК Украины суд освободил осужденного от отбывания основного наказания, заменив тюрьму испытательным сроком два года,пишет "ДЕЛО".