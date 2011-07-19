Руководитель симферопольского стадиона оказался наркоторговцем

Крымские сотрудники Службы безопасности Украины задержали 32-летнего заместителя директора одного из стадионов Симферополя, который организовал канал поставки синтетического психотропного вещества - амфетамина - из Киева в Крым, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

"Амфетамин получал в посылках. Для этого задействовал почтовые услуги частной службы доставки. В свободное от основной работы время занимался распространением наркотика как на территории стадиона, так и в других местах массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе.

Наркоторговца, который, как выяснилось, является системным наркоманом, задержали при получении очередной партии амфетамина - 200 граммов.

Милиция Крыма возбудила уголовное дело по части 3 статьи 307 УК Украины (пересылка либо сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах). Ведется следствие.