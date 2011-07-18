Джарты ушел в отпуск до августа

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ ушел в отпуск, который продлится не меньше двух недель. Главное управление информационной политики крымского правительства опровергло слухи о смерти премьера автономии.

В ряде интернет-изданий в понедельник появилась информация о кончине ДЖАРТЫ в отделении реанимации одной из московских клиник, куда он якобы был доставлен самолетом в конце прошлой недели в очень тяжелом состоянии.

"Распространенная отдельными СМИ информация, связанная с состоянием здоровья премьер-министра Крыма, не соответствует действительности", - заявили в Совмине.

Исполнение обязанностей председателя правительства Крыма возложено на первого вице-премьера автономии Павла БУРЛАКОВА.

Крымский парламент в ноябре 2010 года снова назначил премьером региона ДЖАРТЫ, который занимал эту должность с середины марта.

После этого ДЖАРТЫ в немецкой клинике была сделана операция на желудке. Глава Совмина вышел на работу 10 января 2011.

В марте ДЖАРТЫ был в отпуске. По его словам, отдыхал в горах Австрии, катаясь на лыжах.