Питбуль снял скальп с ребенка. ЧП в Симферополе

Собака бойцовской породы напала в воскресенье на девочку, игравшую во дворе жилого дома в Симферополе, ребенок доставлен в больницу со скальпированной раной головы, сообщил УНИАН помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«Собака была предоставлена сама себе, никто не знает, откуда она. По словам местных жителей, девочка играла с собакой, упала, а питбуль, проявив неадекватную агрессию, несколько раз укусил ребенка за голову», - сказал ИВАНОВ.

Люди палками отогнали животное от девочки до приезда сотрудников МЧС и МВД.

Спасатели говорят, буквально через четверть часа питбуль как ни в чем не бывало стоял под их присмотром в 20 метрах от места ЧП и вилял хвостом. Пса отправили в питомник. За животным понаблюдают (пока признаков бешенства у него нет). Если хозяин через две недели не объявится, а свободных мест в питомнике не будет, собаку усыпят.

Знакомые шестилетней Нади говорят: собака не беспризорная, у нее был порванный поводок. Дети, по их словам, водили питбуля по двору - искали хозяина - и играли.