Два сотрудника "Крымэнерго" погибли, упав с автоподъемника

Два сотрудника компании «Крымэнерго» скончались от травм, полученных при падении с автоподъемника в Крыму. Несчастный случай произошел 8 июля в поселке Черноморское на западе полуострова, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.

«Два водителя «Крымэнерго»: 38-летний житель села Оленевка и 50-летний житель Черноморского, - после рабочего дня решили посмотреть с горы с помощью автоподъемника, который находился на территории базы. При спуске вниз по неизвестным причинам тот резко сложился, и люди выпали из люльки с высоты 3-4 метров», - говорится в пресс-релизе.

Пострадавших с переломами конечностей, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы, где они и умерли.