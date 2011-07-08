Херсонес возглавил экс-наместник Ющенко в Крыму

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК представил коллективу национального заповедника «Херсонес Таврический» (Севастополь) нового генерального директора Леонида ЖУНЬКО, который в 2008-2010 годах работал постоянным представителемпрезидента Украины в Крыму, а в 1999-2005 руководил Севастопольской государственной администрацией.

Предыдущий гендиректор Леонид МАРЧЕНКО возглавлял заповедник на протяжении 26 лет.

«Беда Херсонеса в том, что он расположен прямо в центре города, и интересов различных структур к землям Херсонеса - великое множество. Я понимаю, что даже если ты не хочешь, но бывают ситуации, когда есть звонки с одной и другой стороны, и тебя там поднапрягают, то мы вынуждены уступать и терять драгоценные земли, в том числе и драгоценную хору Херсонеса», - сказал ЖУНЬКО.

По мнению нового руководителя Херсонеса, выход из ситуации может состоять в том, чтобы национальный заповедник находился под патронатом президента Украины. «Это даст нам больше ответственности, но даст нам и больше возможностей, прежде всего, в отстаивании интересов Херсонеса и в Севастополе, и на уровне государства», - сказал ЖУНЬКО.

Кроме того, считает он, это «даст возможности финансирования».

По мнению ЖУНЬКО, сегодня проводится недостаточная работа для того, чтобы люди больше знали о Херсонесе. «Мы очень мало показываем достоинства Херсонеса, его величайшую культурную ценность… Будем обращаться к СМИ, чтобы они исправили представление о Херсонесе, чтобы не бытовало мнение, что здесь занимаются только тем, что делят лакомые кусочки земли», - заявил он.

ЖУНЬКО отметил также, что заповедник «должен привлечь и инвесторов, и огромное количество туристов», но для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура. «Нужно не только сохранить Херсонес, но и организовать здесь место мегапаломничества», - заявил он.