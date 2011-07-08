Крым и Харьков договорились о сотрудничестве

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН подписали в пятницу в Симферополе соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.

Документ предполагает, в частности, развитие торгового сотрудничества, расширение взаимодействия между бизнес-кругами, учреждениями образования, здравоохранения и культуры Крыма и Харьковской области. Кроме того, руководители двух регионов рассмотрят возможность развития авиасообщения между Симферополем и Харьковом, сообщила пресс-служба Совмина.

«Соглашение даст серьезный толчок развитию экономического сотрудничества, гуманитарных связей и обмену опытом, поможет нам эффективнее развивать наши регионы», - заявил ДЖАРТЫ.

ДОБКИН, со своей стороны, выразил уверенность, что сотрудничество Харьковской области с Крымом будет долгосрочным и результативным.

«Еще два года назад Крым фигурировал в репортажах как нестабильный регион. Прошло очень немного времени и сегодня мы видим абсолютно другую картину - это стабильный регион, привлекательный для инвесторов», - сказал он.