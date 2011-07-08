Договор аренды на 20 га в Крыму просят разорвать

Прокуратура Евпатории направила в Хозяйственный суд Крыма иск о расторжении договора аренды земельного участка площадью 20 гектаров стоимостью 30 миллионов гривен в поселке Заозерное, выделенного в 2006 году для создания аквапарка, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства в пятницу.

По ее информации, участок получило в долгосрочную аренду одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое до сих пор не начало строить объект для туристов.

«Надзорное ведомство добивается возвращения общине поселка этой земли, поскольку арендатор, получивший участок пять лет назад под строительство аквапарка, не использует его по назначению», - говорится в пресс-релизе.